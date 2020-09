Coronavirus, negli USA salgono i contagi tra i bambini con l’apertura delle scuole ma i casi sono più leggeri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come era ragionevole aspettarsi, la riapertura delle scuole ha portato un aumento dei contagi di Covid-19 tra i bambini americani. I piu piccoli di ogni eta’ – includendo cioe’ anche i giovanissimi studenti – rappresentano oggi il 10% di tutti i contagi con il Sars-Cov-2 registrati negli Stati Uniti, pari a circa 624.000 giovani infetti dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Accademia Americana dei Pediatri, precisando che in aprile i bambini rappresentavano meno del 2% dei contagi. Gli stessi Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno reso noto che a settembre le infezioni tra i ragazzi sono iniziate a salire, appena cioe’ le ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come era ragionevole aspettarsi, la riaperturaha portato un aumento deidi Covid-19 tra iamericani. I piu piccoli di ogni eta’ – includendo cioe’ anche i giovanissimi studenti – rappresentano oggi il 10% di tutti icon il Sars-Cov-2 registratiStati Uniti, pari a circa 624.000 giovani infetti dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Accademia Americana dei Pediatri, precisando che in aprile irappresentavano meno del 2% dei. Gli stessi Centri per il controllo e la prevenzionemalattie (Cdc) hanno reso noto che a settembre le infezioni tra i ragazziiniziate a salire, appena cioe’ le ...

