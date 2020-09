' Cinque figli con lo stesso prodotto' | in una sola frase l' idea oscurantista di famiglia e donna

Neuro_Mans : Fromm li definirebbe 'i cosiddetti sani': stanchi della stessa donna ('prodotto', la chiama), nonostante questo pro… - globalistIT : - JaroslavHasek56 : @fdf1977 @Abrams39983336 @bepperoca @lucatelese Vivo nella scuola da generazioni. Oltre al sottoscritto, inserisco… - AnnaFurii : 'Io un idolo? Idolo è quella mamma che porta avanti cinque figli, sola, senza il suo compagno, lavorando 12 ore al… - FrancescaLozito : RT @FLuccisano: Fare i concorsi. Fare i concorsi. Fare i concorsi. Oppure beccatevi cinque supplenti all'anno per i vostri figli e non l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque figli

LeccePrima

«Giustizia e verità per Marco» dice lo striscione montato davanti a piazzale Clodio fin dal mattino presto. È attesa per oggi la ...Il Governo ha raggiunto un accordo sulla Nota d’aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF). Il documento dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri questa sera, con l'obiettivo di arri ...