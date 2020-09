Chiesa alla Juventus, annuncio di mercato: “Arriva subito, niente cessioni” (Di mercoledì 30 settembre 2020) I tifosi della Juventus potrebbero vedere ancora un colpo importante sbarcare alla Continassa. In questa ultima settimana di calciomercato i bianconeri proveranno il tutto per tutto per cercare di mettere le mani su Federico Chiesa. Come già raccontato, Paratici avrebbe già in mano la proposta che Rocco Commisso potrebbe già aver approvato, ma il dirigente vorrebbe prima valutare la situazione in uscita. Secondo Luca Momblano però, l’acquisto dell’esterno viola potrebbe avvenire in ogni caso. Il giornalista juventino ha raccontato della vicenda, secondo le sue ricostruzioni, al portale in streaming Casa Juventibus. Ha anche ribadito il forte interessa della dirigenza juventina per il ragazza, che risalirebbe all’anno scorso: “L’accordo è forte ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) I tifosi dellapotrebbero vedere ancora un colpo importante sbarcareContinassa. In questa ultima settimana di calcioi bianconeri proveranno il tutto per tutto per cercare di mettere le mani su Federico. Come già raccontato, Paratici avrebbe già in mano la proposta che Rocco Commisso potrebbe già aver approvato, ma il dirigente vorrebbe prima valutare la situazione in uscita. Secondo Luca Momblano però, l’acquisto dell’esterno viola potrebbe avvenire in ogni caso. Il giornalista juventino ha raccontato della vicenda, secondo le sue ricostruzioni, al portale in streaming Casa Juventibus. Ha anche ribadito il forte interessa della dirigenza juventina per il ragazza, che risalirebbe all’anno scorso: “L’accordo è forte ...

