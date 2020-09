Cecelia Ahern, in uscita il nuovo romanzo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cecelia Ahern – PhotoCredit: webCecelia Ahern – PhotoCredit: web L’abbiamo amato, e abbiamo sognato la storia d’amore come quella di Holly e Gerry. Cecelia Ahern ha fatto sospirare un’intera generazione con P.S. I love you. Ma la scrittrice non smette di stupirci, e ha già pronto un nuovo, avvincente romanzo che conquisterà i nostri cuori: Freckles, in uscita ovunque ad autunno 2021. Classe 1981, irlandese, madre di due figli, Cecelia Ahern ha raggiunto l’apice del successo a soli 20 anni. Il suo romanzo d’esordio P.S. I love you l’ha portata velocemente alla ribalta, tanto da convincere Richard LaGravenese a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)– PhotoCredit: web– PhotoCredit: web L’abbiamo amato, e abbiamo sognato la storia d’amore come quella di Holly e Gerry.ha fatto sospirare un’intera generazione con P.S. I love you. Ma la scrittrice non smette di stupirci, e ha già pronto un, avvincenteche conquisterà i nostri cuori: Freckles, inovunque ad autunno 2021. Classe 1981, irlandese, madre di due figli,ha raggiunto l’apice del successo a soli 20 anni. Il suod’esordio P.S. I love you l’ha portata velocemente alla ribalta, tanto da convincere Richard LaGravenese a ...

Cecelia Ahern è una srittrice e giornalista di origine irlandese, odierna. Inoltre, Ahern pubblica all'età di vent'anni "P.S. I love you", e diviene famosa.

