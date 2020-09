Benevento Inter LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Inter si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Benevento Inter 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Benevento Inter 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,Allo Stadio “Vigorito”,si affrontano nelvalido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - Inter : Tutte le foto ?? - passione_inter : ESCLUSIVA - Benevento, l'ex Mariani avvisa l'Inter: 'Non sarà una passeggiata. Conte? Un testardo con quel 3-5-2!'… - fcin1908it : Benevento-Inter, tocca ad Hakimi e Vidal. C'è Sanchez con Lukaku, nuovo trequartista per Conte -… -