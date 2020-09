Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 29 settembre: Armando e Lucrezia vicini, Jessica cotta di Davide (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il secondo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al portale Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che continuerà il triangolo tra Gianluca, Lucrezia e Armando, mentre Nicola è uscito con Veronica. Mentre la tronista Jessica, su suggerimento di Davide si è fatta tatuare una rana sul polso. Continua il ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il secondo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Ancora una volta possiamo darvi alcunegrazie al portale Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che continuerà il triangolo tra Gianluca,, mentre Nicola è uscito con Veronica. Mentre la tronista, su suggerimento disi è fatta tatuare una rana sul polso. Continua il ...

