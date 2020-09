Siria, arrestata Alice Brignoli, la “mamma foreign fighter” accusata di terrorismo (Di martedì 29 settembre 2020) Il Ros ha arrestato Alice Brignoli, moglie del militante dell’Isis Mohamed Koraichi. La donna e i figli sono stati rimpatriati dalla Siria. DAMASCO – Alice Brignoli è stata tratta in arresto di carabinieri del Ros. Il fermo è avvenuto in Siria, al culmine dell’operazione denominata “Match”. Alice Brignoli, la “mamma foreigh fighter” Alice Brignoli, moglie del militante dell’Isis italiano di origine marocchina Mohamed Koraichi, è stata arrestata con l’accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Gli uomini del Ros hanno anche rintracciato i figli della donna e li hanno ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Il Ros ha arrestato, moglie del militante dell’Isis Mohamed Koraichi. La donna e i figli sono stati rimpatriati dalla. DAMASCO –è stata tratta in arresto di carabinieri del Ros. Il fermo è avvenuto in, al culmine dell’operazione denominata “Match”., la “mamma foreigh fighter”, moglie del militante dell’Isis italiano di origine marocchina Mohamed Koraichi, è statacon l’accusa di associazione a delinquere con finalità di. Gli uomini del Ros hanno anche rintracciato i figli della donna e li hanno ...

Agenzia_Ansa : Alice #Brugnoli l'italiana partita per la #Siria per unirsi alla #jihad è stata arrestata dai #carabinieri del #Ros… - repubblica : Terrorismo internazionale, arrestata italiana in Siria e rimpatriata con i figli [aggiornamento delle 08:13] - repubblica : Terrorismo internazionale, arrestata italiana in Siria e rimpatriata con i figli - curious_happy : RT @RaiNews: La cittadina residente in Lombardia è stata rimpatriata insieme a tutta la sua famiglia dalla Siria - fabius10scudi : RT @Gianmar26145917: Terrorismo: Alice Brignoli arrestata dal Ros in #Siria ?? Rimpatriati anche i figli educati da lei e il padre alla #jih… -