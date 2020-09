Scuola, il ministero conferma il concorso straordinario dal 22 ottobre: le date oggi in Gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Il concorso straordinario per i docenti si farà e come annunciato le prove inizieranno il 22 ottobre. In molti, dai sindacati a Lega e Pd, nella giornata di ieri si erano detti contrari, suggerendo uno slittamento della data dei test, ma dal Ministero è arrivata la conferma. Le date di svolgimento delle prove saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire da oggi, fa sapere un comunicato del ministero dell’Istruzione. “Come annunciato ai sindacati, le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. I posti a bando sono 32mila. Il Ministero- continua la nota- ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati. Nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove”. Prosegue il ministero: “Il concorso straordinario sarà la prima delle tre selezioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi saranno espletati, infatti, anche i concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la secondaria di I e II grado, per un totale generale di circa 78mila posti. In particolare le prove preselettive degli altri due concorsi si svolgeranno subito dopo il termine della prova scritta del concorso straordinario”. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Il concorso straordinario per i docenti si farà e come annunciato le prove inizieranno il 22 ottobre. In molti, dai sindacati a Lega e Pd, nella giornata di ieri si erano detti contrari, suggerendo uno slittamento della data dei test, ma dal Ministero è arrivata la conferma. Le date di svolgimento delle prove saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire da oggi, fa sapere un comunicato del ministero dell’Istruzione. “Come annunciato ai sindacati, le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. I posti a bando sono 32mila. Il Ministero- continua la nota- ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati. Nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove”. Prosegue il ministero: “Il concorso straordinario sarà la prima delle tre selezioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi saranno espletati, infatti, anche i concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la secondaria di I e II grado, per un totale generale di circa 78mila posti. In particolare le prove preselettive degli altri due concorsi si svolgeranno subito dopo il termine della prova scritta del concorso straordinario”.

