Ora è anche ufficiale: Maiuri allenatore del Foggia (Di martedì 29 settembre 2020) Otto giorni fa vi abbiamo raccontato dell’avvicinamento tra Vincenzo Maiuri e il Foggia e poco fa vi abbiamo anticipato l’annuncio imminente. Ora è anche ufficiale: l’allenatore si è legato al club, come comunicato nella nota: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Vincenzo Maiuri. Nato a Milano ma tarantino d’adozione, il 51enne neo tecnico rossonero vanta diverse esperienze professionali nel suo personale curriculum lavorativo, maturate in varie categorie tra Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento, dove si è messo in mostra sciorinando un calcio ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Otto giorni fa vi abbiamo raccontato dell’avvicinamento tra Vincenzoe ile poco fa vi abbiamo anticipato l’annuncio imminente. Ora è: l’si è legato al club, come comunicato nella nota: “Il Calcio1920 rende noto di aver affidato l’incarico didella prima squadra al sig. Vincenzo. Nato a Milano ma tarantino d’adozione, il 51enne neo tecnico rossonero vanta diverse esperienze professionali nel suo personale curriculum lavorativo, maturate in varie categorie tra Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento, dove si è messo in mostra sciorinando un calcio ...

