Oggetti fitness del desiderio | griffati e motivazionali per iscriversi in palestra

(Di martedì 29 settembre 2020) L’autunno è piombato addosso prepotentemente: le temperature sono scese in picchiata e voglia di stare sotto le coperte/tisana/sessioni di serie Tv diventa la combo più agognata adesso. Insomma, al momento l’abbonamento in palestra (per le più virtuose tra noi che lo hanno fatto a settembre) coperto di buone intenzioni, ci sembra ora coperto solo di polvere e destinato a rimanere (anche lui) al calduccio nel cassetto per giorni/settimane/mesi/sempre (?). Ma noi, qui e ora, vogliamo farvi uscire dal torpore e dalla pigrizia fornendo lo sprint per iniziare workout ed esercizi in palestra, all’aria aperta o a casa. Come? Rendendo gli allenamenti sinonimo di chic non di fatigue.