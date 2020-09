Non è l’Arena, Briatore duro su De Luca: “Nemmeno a lui auguro la prostatite” (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore, uscito definitivamente dall’emergenza coronavirus è tornato in televisione e l’ha fatto a Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti e ha rivelato particolari importanti Il patron del Billionaire ha zittito Vincenzo de Luca che aveva ironizzato sulla sua prostatite quando l’imprenditore aveva scoperto la sua positività al Covid 19. “Non la auguro a nessuno nemmeno a lui” Flavio Briatore da Giletti per raccontareArticolo completo: Non è l’Arena, Briatore duro su De Luca: “Nemmeno a lui auguro la prostatite” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio, uscito definitivamente dall’emergenza coronavirus è tornato in televisione e l’ha fatto a Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti e ha rivelato particolari importanti Il patron del Billionaire ha zittito Vincenzo deche aveva ironizzato sulla sua prostatite quando l’imprenditore aveva scoperto la sua positività al Covid 19. “Non laa nessuno nemmeno a lui” Flavioda Giletti per raccontareArticolo completo: Non è l’Arena,su De: “Nemmeno a luila prostatite” dal blog SoloDonna

