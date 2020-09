Ministero Salute: test rapido nelle scuole per diagnosi accelerata, in arrivo la circolare (Di martedì 29 settembre 2020) E' possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti. Lo indica il Ministero della Salute in una circolare, specificando che "l'utilizzo di tali test antigenici rapidi è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV2". Precedentemente il Comitato tecnico scientifico (Cts) aveva dato parere positivo ai tamponi rapidi negli istituti: si potranno testare migliaia di alunni per isolare subito i casi di infezione. Si tratta di test antigenici con risposta in 20 minuti.Si tratta di una possibile ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 settembre 2020) E' possibile utilizzare ancheantigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti. Lo indica ildellain una, specificando che "l'utilizzo di taliantigenici rapidi è in grado di assicurare unadi casi di Covid-19, consentendo una tempestivadifferenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV2". Precedentemente il Comitato tecnico scientifico (Cts) aveva dato parere positivo ai tamponi rapidi negli istituti: si potrannoare migliaia di alunni per isolare subito i casi di infezione. Si tratta diantigenici con risposta in 20 minuti.Si tratta di una possibile ...

