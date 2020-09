Madrid, un gorilla attacca una guardia allo zoo: ferita gravemente (Di martedì 29 settembre 2020) ad un braccio. Il fatto si è verificato la scorsa domenica Una guardia dello zoo di Madrid è in gravi condizioni dopo essere stata attaccata da un gorilla la scorsa domenica. Secondo Emergencias Madrid, la donna di 46 anni ha richiesto un soccorso di emergenza … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) ad un braccio. Il fatto si è verificato la scorsa domenica Unadello zoo diè in gravi condizioni dopo essere statata da unla scorsa domenica. Secondo Emergencias, la donna di 46 anni ha richiesto un soccorso di emergenza … L'articolo proviene da .

Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ecco perché il Gorilla di 200 Kg ha rotto le braccia alla sua guardiana .. non disturbare mai un animale che mangi… - Mauri_SMM_SEO : #News Ecco perché il Gorilla di 200 Kg ha rotto le braccia alla sua guardiana .. non disturbare mai un animale che… - Mariaritaleoni : Non ci sono più i giornalisti di una volta. NON FATEVI DISTRARRE DAL TITOLO..... Madrid, guardiana dello zoo so… - FrancescaLupo15 : Ma se il gorilla lo lasciassimo nella giungla, invece??? - CorriereQ : Gorilla dello zoo di Madrid attacca una guardiana, la donna è grave -