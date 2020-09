Lettera a De Luca | Perché dobbiamo pagare di tasca nostra gli esami diagnostici?

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 29 settembre 2020) Illustre e caro Governatore, all’indomani del risultato delle elezioni regionali, ho avuto necessità di rivolgermi al centro diagnostico presso il quale ho l’abitudine di effettuare gli(analisi cliniche e radiologia) che il medico mi prescrive, e ho avuto la spiacevole sorpresa che avrei dovuto pagarli dimia o in alternativa rivolgermi a un ospedale a causa del blocco delle prestazioni in regime di convenzione. Il personale della struttura mi ha inoltre spiegato che questa situazione non è temporanea ma è destinata a durare fino al 1 gennaio dell’anno prossimo! Illustre Governatore, sappiamo tutti quanto lei tenga allasalute, lo ha dimostrato nei terribili mesi del lockdown e lo dimostra ogni giorno con le sue ordinanze, come l’ultima di ...