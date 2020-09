Il Monza fa gli auguri a Berlusconi: «Ti aspettiamo allo stadio» (Di martedì 29 settembre 2020) «Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!». E’ il messaggio di auguri a Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 84esimo compleanno, da parte dell’Ac Monza club di cui Berlusconi è proprietario attraverso la holding Fininvest. Silvio … L'articolo Il Monza fa gli auguri a Berlusconi: «Ti aspettiamo allo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 settembre 2020) «Tantial Presidentissimo delda tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!». E’ il messaggio dia Silvio, nel giorno del suo 84esimo compleanno, da parte dell’Acclub di cuiè proprietario attraverso la holding Fininvest. Silvio … L'articolo Ilfa gli: «Ti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

