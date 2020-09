IKEA assume diplomati e laureati

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 settembre 2020) Le candidature vanno presentate tra il 3 e il 22 ottobre 2020, uno dei principali marchi di arredamento mondiali presente in più di 50 mercati con oltre 400 negozi dove lavorano circa un milione di persone,rà nuove figure diplomate e laureate. La ricerca è rivolta a Impiegati Magazzino, i quali dovranno gestire le routines di lavoro relative alla movimentazione della merce e controllare tutta la documentazione in entrata e in uscita, fornire ai clienti un’elevata disponibilità riducendo al minimo i costi e aggiornare il planning di carico e scarico; Addetti alla Logistica, che dovranno sistemare la merce, intervenire per limitare l’impatto di eventuali indisponibilità sui clienti, verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti; Specialisti nella Gestione Aziendale, che dovranno ...