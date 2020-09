Guenda Goria in crisi al GF VIP 5 per colpa di mamma Maria Teresa: diventerà una concorrente separata? (Di martedì 29 settembre 2020) Se ne sta parlando molto nelle ultime ore e se n’è parlato tanto anche nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 28 settembre 2020. Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono un unico concorrente al momento ma sono completamente diverse. E la nomination, arrivata nel corso della quinta puntata del programma, ha messo in crisi Guenda. Maria Teresa, su domanda diretta in puntata, ha dichiarato che lascerebbe giocare in casa da sola sua figlia senza problemi, se le venisse chiesto. Al momento però sono due persone e un unico concorrente cosa che, sembra parecchio penalizzare la ragazza. Maria Teresa infatti è un personaggio parecchio ingombrante. Non a caso, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Se ne sta parlando molto nelle ultime ore e se n’è parlato tanto anche nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 28 settembre 2020.Ruta sono un unicoal momento ma sono completamente diverse. E la nomination, arrivata nel corso della quinta puntata del programma, ha messo in, su domanda diretta in puntata, ha dichiarato che lascerebbe giocare in casa da sola sua figlia senza problemi, se le venisse chiesto. Al momento però sono due persone e un unicocosa che, sembra parecchio penalizzare la ragazza.infatti è un personaggio parecchio ingombrante. Non a caso, ...

E' stato un giorno di regali, nella Casa del Grande Fratello Vip : nel market i concorrenti hanno trovato dei prodotti per il corpo, ...

Guenda Goria: "Da figlia mi infastidisce"

Dopo il pranzo Guenda, pensierosa riguardo il suo percorso nel Grande Fratello con la madre Maria Teresa, si confida con Dayane sottolineando le difficoltà del gareggiare in coppia con una persona cos ...

Dopo il pranzo Guenda, pensierosa riguardo il suo percorso nel Grande Fratello con la madre Maria Teresa, si confida con Dayane sottolineando le difficoltà del gareggiare in coppia con una persona cos ...