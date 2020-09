Grande gesto di fair play del tecnico dell’Amburgo: avversario gli passa la palla per errore e… (Di martedì 29 settembre 2020) Incredibile quello che è successo al 68' di Paderborn-Amburgo, match della seconda divisione tedesca, finita con il successo per gli anseatici per 4-3. Il calciatore dei padroni di casa Marcel Correia ha passato erroneamente il pallone all'allenatore dell'Amburgo Daniel Thioune che era a bordo campo scambiandolo per il compagno di squadra Freddy Ananou. Correia si è confuso perchè la maglia nera che indossava il tecnico dell'Amburgo era simile a quella del Paderborn. Thioune ha chiesto di restituire il fallo laterale alla squadra avversaria e poi ha messo il giaccone color crema per evitare di confondere gli avversari. Grande gesto di fair play del tecnico dell’Amburgo: avversario gli passa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Incredibile quello che è successo al 68' di Paderborn-Amburgo, match della seconda divisione tedesca, finita con il successo per gli anseatici per 4-3. Il calciatore dei padroni di casa Marcel Correia hato erroneamente il pallone all'allenatore dell'Amburgo Daniel Thioune che era a bordo campo scambiandolo per il compagno di squadra Freddy Ananou. Correia si è confuso perchè la maglia nera che indossava ildell'Amburgo era simile a quella del Paderborn. Thioune ha chiesto di restituire il fallo laterale alla squadra avversaria e poi ha messo il giaccone color crema per evitare di confondere gli avversari.dideldell’Amburgo:gli...

