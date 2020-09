Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ricorda la fidanzata morta in un incidente: “Lei era vita” (Di martedì 29 settembre 2020) ricorda la fidanzata scomparsa, ma la lacrima lungamente cercata da Signorini non scende. Francesco “raffica” Oppini finisce in Mistery Room al GFVip, ma l’esposizione del pianto alla fine non riesce. Oppini viene prima stimolato sulla morte della ex fidanzata Luana, quando lui aveva 24 anni, ma il ragazzo, uno dalla scorza parecchio dura, probabilmente ereditata da mamma Alba, rievoca il dolore senza lasciarsi andare a piagnistei. “Era energia a tutto tondo. Una ragazza normalissima che per vivere faceva due lavori, uno di giorno uno di notte. Vendeva case di giorno e stava davanti alle discoteche per far entrare i ragazzi in lista. Lo faceva per aiutare la sua famiglia che ne aveva bisogno. Quando scoprì che la madre aveva un nodulo al seno la prendeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020)lascomparsa, ma la lacrima lungamente cercata da Signorini non scende.“raffica”finisce in Mistery Room al GFVip, ma l’esposizione del pianto alla fine non riesce.viene prima stimolato sulla morte della exLuana, quando lui aveva 24 anni, ma il ragazzo, uno dalla scorza parecchio dura, probabilmente ereditata da mamma Alba, rievoca il dolore senza lasciarsi andare a piagnistei. “Era energia a tutto tondo. Una ragazza normalissima che per vivere faceva due lavori, uno di giorno uno di notte. Vendeva case di giorno e stava davanti alle discoteche per far entrare i ragazzi in lista. Lo faceva per aiutare la sua famiglia che ne aveva bisogno. Quando scoprì che la madre aveva un nodulo al seno la prendeva ...

