GF Vip Matilde Brandi in lacrime dopo la diretta ma che sto a fa qua

dopo la diretta di una nuova puntata del "GF Vip" Matilde Brandi va in crisi e scoppia in lacrime. La pressione del reality le fa un brutto effetto e mentre i coinquilini preparano la cena dopo la lunga puntata, Matilde Brandi si lamenta e si mette a piangere: "Ma che sto a fa' qua?". Gran parte dei concorrenti è in cucina a preparare la pasta, comprese Matilde che improvvisamente si rattrista e scoppia in lacrime: "Ma che facciamo? A cinquant'anni, non ha senso… ma che sto' a fa qua!". Stefania Orlando cerca di consolarla: "Ma che vuol dire, anche a venti anni sarebbe lo stesso", ma non ottiene l'effetto sperato.

