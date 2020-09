Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci al GF: «Vuole l’autonomia? Rinunci a quanto le passo» (Di martedì 29 settembre 2020) Neanche il tempo di chiudere la questione legata al coronavirus, che Flavio Briatore finisce dentro un’altra bufera mediatica. Ad orientare i riflettori sul manager piemontese stavolta è l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che durante il Grande Fratello Vip si è lasciata scappare alcuni commenti sulla sua precedente relazione: «Ho cambiato la mia vita per stare con Flavio, un uomo così non puoi lasciarlo solo», ha spiegato alle coinquiline. «Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con lui». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Neanche il tempo di chiudere la questione legata al coronavirus, che Flavio Briatore finisce dentro un’altra bufera mediatica. Ad orientare i riflettori sul manager piemontese stavolta è l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che durante il Grande Fratello Vip si è lasciata scappare alcuni commenti sulla sua precedente relazione: «Ho cambiato la mia vita per stare con Flavio, un uomo così non puoi lasciarlo solo», ha spiegato alle coinquiline. «Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con lui».

