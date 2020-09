Covid, lo Spallanzani si attrezza per la seconda ondata: dato il picco di contagi, prepara 281 posti per l’emergenza (Di martedì 29 settembre 2020) Covid, lo Spallanzani si attrezza per la seconda ondata. dato il picco di contagi, l’ospedale si predispone ad affrontare nuove emergenze. E prepara fino a 281 posti letto. Dunque ci risiamo. Anche lo Spallanzani, a reparto di terapia intensiva pieno, comincia a parlare di recrudescenza del virus e di contagi in aumento, e a prepararsi per la seconda ondata dell’epidemia. Roma e l’intera regione Lazio, del resto, sono proprio in questi giorni nel vortice del ciclone, alle prese con un numeri e situazioni fin qui inedite dal dopo lockdown. Covid, così lo Spallanzani si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020), losiper laildi, l’ospedale si predispone ad affrontare nuove emergenze. Efino a 281letto. Dunque ci risiamo. Anche lo, a reparto di terapia intensiva pieno, comincia a parlare di recrudescenza del virus e diin aumento, e arsi per ladell’epidemia. Roma e l’intera regione Lazio, del resto, sono proprio in questi giorni nel vortice del ciclone, alle prese con un numeri e situazioni fin qui inedite dal dopo lockdown., così losi ...

