Coronavirus, via libera del Cts ai tamponi rapidi nelle scuole (Di martedì 29 settembre 2020) I contagi da Coronavirus in Italia continuano a salire. Per rendere la scuola un luogo più sicuro, il Cts ha deciso di approvare i test rapidi per gli studenti. In Italia la curva epidemica continua a salire drasticamente. L’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile, del 29 settembre, infatti registra un aumento di 1648 contagiati. A … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) I contagi dain Italia continuano a salire. Per rendere la scuola un luogo più sicuro, il Cts ha deciso di approvare i testper gli studenti. In Italia la curva epidemica continua a salire drasticamente. L’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile, del 29 settembre, infatti registra un aumento di 1648 contagiati. A … L'articolo proviene da .

europainitalia : #Coronavirus: via libera di @EUCouncil allo stanziamento di 87,4 mld di € a 16 Paesi UE, nell'ambito dello strument… - lucfontana : Coronavirus, i Paesi con più vittime (via @Corriere) - giusmo1 : Coronavirus, i medici cubani al lavoro in Lombardia candidati al Nobel per la Pace - franco_riviello : RT @AdriMCMLXI: Bimbo di 8 mesi positivo al Coronavirus ricoverato all'ospedale di Ancona: è grave - Italia_Notizie : Coronavirus: via libera dal Cts ai tamponi rapidi nelle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus: al via i congressi delle attività medico-scientifiche Ipsoa Coronavirus, Arcuri: Partita Richiesta offerta per 5 mln test rapidi

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

Coronavirus: 27.973 pazienti guariti, 4163 decessi, 35.232 contagi

Altri 364 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...Altri 364 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.