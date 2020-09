Confindustria | Faraone | ' proposte da accogliere | serve Paese unito'

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Mi pare che Bonomi abbia detto molte cose condivisibili, come il ripristino di Industria 4.0 voluto dal governo Renzi. Investimenti sulle imprese mirati a creare nuovi posti di lavoro sono più che mai necessari, dopo mesi di pandemia e dopo un biennio di assistenzialismo. Una revisione profonda del reddito di cittadinanza si rende improrogabile per cambiare radicalmente cultura e visione del, puntando su giovani e donne. Il governo di cui faccio parte devel'appello die credo che anche le opposizioni debbano collaborare:l'unità del. Ci aspetta un autunno caldissimo dal punto di vista occupazionale, non c'è un minuto da perdere”. Lo ha affermato detto il presidente dei senatori di Italia viva, Davide ...