Aumentano le bollette luce e gas Codacons | “Una batosta per gli italiani”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Arera annuncia un incremento della bolletta dell`elettricità del +15,6% e dell'11,4% per quella del gas. Nel 2020, comunque, per la famiglia-tipo ci sono ancora risparmi per 207 euro annui complessivi rispetto al 2019. Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020, spiega l'Autohority, (-18,3% l`elettricità e -13,5% il gas), continuati anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l`elettricità (+3,3%), con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi arriva il "rimbalzo" per i prezzi dell`energia che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid. Per la famiglia tipo in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all`ingrosso porta ad un rialzo per la bolletta dell`elettricità del +15,6% e per la bolletta gas del +11,4%, dato quest`ultimo legato anche alla consueta stagionalità ...