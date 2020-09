Accordo su stime Nadef | più spazio con deficit 2021 al 7%

(Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET -politico fatto sulla Nota di aggiornamento al Def che il governo si appresta a presentare domani in cdm puntando all'approvazione definitiva domenica. Secondo fonti del ...

Accordo politico fatto sulla Nota di aggiornamento al Def che il governo si appresta a presentare domani in cdm puntando all'approvazione definitiva domenica. (ANSA) ...Fumata bianca a vertice Palazzo Chigi. Sarà presentata domani ma approvata in Cdm domenica insieme alle modifiche al dl Sicurezza. Il Pil italiano si contrarrà del 9% nel 2020 per rimbalzare a +6% nel ...