Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, la seconda puntata martedì 29 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Un’ora sola vi vorrei il programma di Enrico Brignano su Rai 2, le ospiti di martedì 29 settembre Un’ora sola vi vorrei e qualcuno l’ha voluto: ottimo riscontro la scorsa settimana per la prima puntata dello show di Enrico Brignano che ha ottenuto oltre 2 milioni di spettatori. Una buona partenza per lo show da un’ora in cui fare tutto, presto e bene (almeno si spera) per un totale di 5 prime serate che uniscono ingredienti diversi con lo stile tipico di Enrico Brignano. Enrico Brignano è accompagnato dalla presenza fissa di Flora Canto, compagna dell’attore. Accanto a loro per aiutarli nella corsa contro il ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 settembre 2020) Un’oraviil programma disu Rai 2, le ospiti di martedì 29Un’oravie qualcuno l’ha voluto: ottimo riscontro la scorsa settimana per la primadello show diche ha ottenuto oltre 2 milioni di spettatori. Una buona partenza per lo show da un’ora in cui fare tutto, presto e bene (almeno si spera) per un totale di 5 prime serate che uniscono ingredienti diversi con lo stile tipico diè accompagnato dalla presenza fissa di Flora Canto, compagna dell’attore. Accanto a loro per aiutarli nella corsa contro il ...

NekOfficial : È passato un anno che sembra un secolo, per come tutto è cambiato. Eppure a quest’ora, un anno fa, iniziava a piove… - bubblyhopie : che palle raga ma anche voi ad una certa ora diventate emo? perché io arrivo ad un punto in cui mi metto a pensare… - FabioMontale : Non era necessario essere un virologo per capirlo. Ma lo show doveva continuare, ci sono troppi soldi in ballo. Ora… - jjulicam : ke palle nessuno riesce a finire un film a quest'ora rimango sempre sola - aaannabo : Realizzo ora di non avere un giorno realmente libero da mesi e mi applaudo da sola per aver retto così bene. Ora un bel breakdown ci sta -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora sola Frosinone, conto alla rovescia: si riparte contro l'Empoli ciociariaoggi.it