Roma, omicidio Gaia e Camilla: chiesti 5 anni per Pietro Genovese (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa mattina il pm di Roma, Roberto Felici, ha richiesto una condanna a 5 anni per Pietro Genovese, il giovane a processo con rito abbreviato che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 investì e uccise a Corso Francia due sedicenni Romane, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, che avevano provato attraversare la strada. Genovese, come aveva già dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia, ha detto di non aver visto le ragazze. “Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare”, ha ribadito l’imputato facendo dichiarazioni spontanee in aula. Delusa dalle parole del ragazzo Cristina Romagnoli, la mamma di Camilla, una delle due ragazze investite. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa mattina il pm di, Roberto Felici, ha richiesto una condanna a 5per, il giovane a processo con rito abbreviato che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 investì e uccise a Corso Francia due sedicennine,Von Freymann egnoli, che avevano provato attraversare la strada., come aveva già dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia, ha detto di non aver visto le ragazze. “Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare”, ha ribadito l’imputato facendo dichiarazioni spontanee in aula. Delusa dalle parole del ragazzo Cristinagnoli, la mamma di, una delle due ragazze investite. ...

repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - eziomauro : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I fratelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - fanpage : Omicidio #WillyMonteiroDuarte, il 21enne ucciso dalla furia delle botte: polmoni e cuore spaccati, i medici hanno r… - VirgilioZanni : RT @ultimenotizie: Il pm di Roma R. Felici ha chiesto una condanna a 5 anni per Pietro Genovese, a processo con rito abbreviato, con l’accu… - italiaserait : Roma, omicidio Gaia e Camilla: chiesti 5 anni per Pietro Genovese -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omicidio Roma, omicidio Luca Sacchi: ««Il rapporto d’amicizia di Princi con Anastasiya» causa della morte Corriere della Sera Un passante ha visto l'assassino fuggire: interrogato per cinque ore. C'è un primo identikit

I carabinieri cercano da lunedì sera l'assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Lo cercano partendo proprio dal civico 2 di via Montello, dove lo hanno portato le ...

Accoltellato a morte dopo una lite, richiedente asilo condannato a 16 anni dalla Corte di Assise

Mourad Bouazzi, secondo la ricostruzione dei carabinieri subito dopo i fatti, era seduto su un muretto quando quando è stato colpito un coltello da cucina con una lama lunga 25 centimetri ...

I carabinieri cercano da lunedì sera l'assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Lo cercano partendo proprio dal civico 2 di via Montello, dove lo hanno portato le ...Mourad Bouazzi, secondo la ricostruzione dei carabinieri subito dopo i fatti, era seduto su un muretto quando quando è stato colpito un coltello da cucina con una lama lunga 25 centimetri ...