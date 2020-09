Ranking Atp aggiornato al 28 settembre 2020: sale Rublev, Musetti best ranking (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ranking Atp aggiornato al 28 settembre 2020 non cambia le gerarchie per quanto concerne la top-10, in cui Novak Djokovic comanda ancora con un ampio margine. Il serbo adesso vanta 11.260 punti, staccato di circa 1.400 punti da Nadal. Matteo Berrettini rimane ancorato alla posizione numero 8 del ranking mentre Fognini è quindicesimo. Da segnalare il best ranking di Rublev dopo la vittoria ad Amburgo e il best ranking di Lorenzo Musetti: il giovanissimo azzurro, grazie al successo al Challenger di Forlì, si assesta alla posizione numero 138. Perde una posizione invece Jannik Sinner. 1 Novak Djokovic 11.260 2 Rafael Nadal ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) IlAtpal 28non cambia le gerarchie per quanto concerne la top-10, in cui Novak Djokovic comanda ancora con un ampio margine. Il serbo adesso vanta 11.260 punti, staccato di circa 1.400 punti da Nadal. Matteo Berrettini rimane ancorato alla posizione numero 8 delmentre Fognini è quindicesimo. Da segnalare ildidopo la vittoria ad Amburgo e ildi Lorenzo: il giovanissimo azzurro, grazie al successo al Challenger di Forlì, si assesta alla posizione numero 138. Perde una posizione invece Jannik Sinner. 1 Novak Djokovic 11.260 2 Rafael Nadal ...

Lorenzo, un trionfo che vale il taglio di capelli

Il formidabile tennista carrarese sbaraglia il campo a Forlì e deve ora rispettare una scommessa. Primo successo tra i senior

Il formidabile tennista carrarese sbaraglia il campo a Forlì e deve ora rispettare una scommessa. Primo successo tra i senior