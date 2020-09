Picco Contagi Coronavirus, a Melito Chiudono Le Scuole (Di lunedì 28 settembre 2020) Il sindaco di Melito (Napoli), ha deciso di far chiudere le Scuole fino al 3 ottobre a causa dell’aumento di Contagi da Covid-19. “La situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute (soltanto due dei Contagiati melitesi hanno sintomi), è numericamente rilevante. Inoltre il corpo docente ed il personale … Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 settembre 2020) Il sindaco di(Napoli), ha deciso di far chiudere lefino al 3 ottobre a causa dell’aumento dida Covid-19. “La situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute (soltanto due deiati melitesi hanno sintomi), è numericamente rilevante. Inoltre il corpo docente ed il personale …

Ultime Notizie dalla rete : Picco Contagi Picco contagi, ospedali di Amsterdam si preparano a riorganizzare le cure non Covid +31mag.nl Ricciardi punta il dito verso Lazio e Campania: "Stanno perdendo il controllo"

Lo dice, intervistato da La Stampa, Walter Ricciardi, professore e consigliere della Salute del ministro Speranza.

Coronavirus, un milioni di morti nel mondo

Cronaca dal mondo Roma - 28/09/2020 08:59 - Il coronavirus ha ormai praticamente raggiunto la soglia - anche psicologica - del milione di morti nel mondo. Una cifra che avvicina l'epidemia ...

