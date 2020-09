Perché non è stata una giornata fortunata per gli utenti di Poste Mobile (Di lunedì 28 settembre 2020) “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”: è questo il laconico messaggio che molti utenti di Poste Mobile si sono visti recapitare da stamattina dal loro operatore. Ma per molti è fruitori dei servizi dell’operatore è stata una vera e propria giornata infernale. Dalla mattinata, per la precisione dalle 11, molti utenti lamentano l’impossibilità di effettuare chiamate e ricevere messaggi. A tutto ciò si aggiunge l’assenza di linea dati che impedisce agli utenti la possibilità di navigazione e l’uso di servizi di messaggeria istantanea come Whatsapp. #PosteMobile nel frattempo si ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”: è questo il laconico messaggio che moltidisi sono visti recapitare da stamattina dal loro operatore. Ma per molti è fruitori dei servizi dell’operatore èuna vera e propriainfernale. Dalla mattinata, per la precisione dalle 11, moltilamentano l’impossibilità di effettuare chiamate e ricevere messaggi. A tutto ciò si aggiunge l’assenza di linea dati che impedisce aglila possibilità di navigazione e l’uso di servizi di messaggeria istantanea come Whatsapp. #nel frattempo si ...

