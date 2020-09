Ora è anche ufficiale: Dimitrios Sounas va al Perugia (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi abbiamo raccontato dell’interesse del Perugia per Dimitrios Sounas già un mese fa. Ora la Reggina ha ufficializzato l’accordo e il centrocampista si è trasferito al Grifo, come si legge nel comunicato: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Perugia per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Dimitrios Sounas. Il club ringrazia Dimitrios per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. Foto: logo Perugia L'articolo Ora è anche ufficiale: Dimitrios Sounas va al Perugia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi abbiamo raccontato dell’interesse delpergià un mese fa. Ora la Reggina ha ufficializzato l’accordo e il centrocampista si è trasferito al Grifo, come si legge nel comunicato: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con ilper la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore. Il club ringraziaper la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. Foto: logoL'articolo Ora èva alproviene da Alfredo Pedullà.

