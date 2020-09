Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci, qual è il suo sogno? (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci, qual è il suo sogno? . Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci: ma qual è il suo più grande sogno nel cassetto? Un dettaglio è davvero a dir poco curioso. Elisabetta Gregoraci è stata senza alcun dubbio il personaggio più chiacchierato nei giorni che hanno preceduto l’inizio di questa nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il suo ritardo nell’ingresso nella Casa ha … Leggi su youmovies (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articoloè il suo? .: maè il suo più grandenel cassetto? Un dettaglio è davvero a dir poco curioso.è stata senza alcun dubbio il personaggio più chiacchierato nei giorni che hanno preceduto l’inizio di questa nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il suo ritardo nell’ingresso nella Casa ha …

nocchi_rita : RT @Viperissima_: Potremmo assistere al concepimento della sorellina o delll fratellino di Nathan Falco, eppure non è così :-) baci. #GFvip - Ileniasa25 : RT @Viperissima_: Potremmo assistere al concepimento della sorellina o delll fratellino di Nathan Falco, eppure non è così :-) baci. #GFvip - BigFabi_ : RT @Viperissima_: Potremmo assistere al concepimento della sorellina o delll fratellino di Nathan Falco, eppure non è così :-) baci. #GFvip - RealTwit6 : Forse la regia l’ha fatto per non sconvolgere Nathan Falco, non è bello vedere la propria mamma che ti limona in diretta ??#gfvip - JustRiccardo : RT @Viperissima_: Potremmo assistere al concepimento della sorellina o delll fratellino di Nathan Falco, eppure non è così :-) baci. #GFvip -