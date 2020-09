Malore in sella alla sua bici | muore presidente molto conosciuto

(Di lunedì 28 settembre 2020) È morto per un arresto cardiocircolatorio Renato Cattai,di Federconsorzi arenile lido di Jesolo e per anni consigliere dell’Aja Renato Cattai, 64 anni e residente a Jesolo, è morto sabato pomeriggio mentre percorreva incletta la strada provinciale 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte. Oltre a essere statoFederconsorzi … L'articolo proviene da YesLife.it.

