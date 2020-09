“Lei quanto prendeva?”. Gruber indiscreta, Boeri non si sottrae: qual è la vera vergogna del caso Tridico (Di lunedì 28 settembre 2020) Il caso riguardante l'Inps e il suo presidente Pasquale Tridico arriva anche a Otto e Mezzo su La7, dove Lilli Gruber ospita Tito Boeri. Chi meglio di lui, che è stato il predecessore di Tridico, può parlare di un istituto che gestisce 350 miliardi l'anno. “Lei quanto prendeva?”, è la domanda indiscreta della conduttrice, alla quale Boeri non si sottrae: “Io 103mila euro lordi, ma al di là di questo ho trovato strani diversi aspetti di questa vicenda”. Il perché è presto detto: “A partire da quel decreto varato il 7 agosto ed emerso in questi giorni, sarebbe stato più opportuno aprire una discussione. Quando si era previsto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilriguardante l'Inps e il suo presidente Pasarriva anche a Otto e Mezzo su La7, dove Lilliospita Tito. Chi meglio di lui, che è stato il predecessore di, può parlare di un istituto che gestisce 350 miliardi l'anno. “Leiprendeva?”, è la domandadella conduttrice, allanon si: “Io 103mila euro lordi, ma al di là di questo ho trovato strani diversi aspetti di questa vicenda”. Il perché è presto detto: “A partire da quel decreto varato il 7 agosto ed emerso in questi giorni, sarebbe stato più opportuno aprire una discussione. Quando si era previsto ...

