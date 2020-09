Infortunio Insigne | l’agente | “È arrabbiato | con la Juve voleva esserci”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ha parlato a proposito dell’subito dal suo assistito nella gara di ieri tra Napoli e Genoa. Queste sono state le sue parole in diretta a Punto Nuovo Sport Show, format in onda su Radio Punto Nuovo. “Non abbiamo ancora novità su Lorenzo, c’è bisogno di almeno 48 ore. Gli esami strumentali verranno effettuati domani. Se non c’è lesione, una ventina di giorni e può tornare in campo. Quello che più gli fa girare le scatole è saltare lantus e la Nazionale, successe anche l’anno scorso. È molto giù di morale, èperché nonsaltare nessuna partita, questa in particolar modo. Odio per Lorenzo? Sono ...