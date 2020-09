I pescatori sequestrati in Libia verranno processati da un tribunale militare di Bengasi a ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi sviluppi il caso dei pescatori italiani fermati dai militari di Kalifa Haftar lo scorso primo settembre a largo della Libia e tenuti in ostaggio delle milizie del generale da oltre 27 giorni. Secondo quanto riportato dal generale Mohamed al Wershafani dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) all’agenzia Nova, i pescatori verranno processati da un tribunale militare di Bengasi nel mese di ottobre. Al Wershafani ha precisato che l’accusa è di ingresso e pesca in acque libiche senza previa autorizzazione. Nei giorni scorsi sono comparse su alcune testate online libiche foto di panetti di droga rinvenuti, secondo questi ultimi, sui pescherecci italiani Antartide e Medinea. Cosa ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi sviluppi il caso deiitaliani fermati dai militari di Kalifa Haftar lo scorso primo settembre a largo dellae tenuti in ostaggio delle milizie del generale da oltre 27 giorni. Secondo quanto riportato dal generale Mohamed al Wershafani dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) all’agenzia Nova, ida undinel mese di. Al Wershafani ha precisato che l’accusa è di ingresso e pesca in acque libiche senza previa autorizzazione. Nei giorni scorsi sono comparse su alcune testate online libiche foto di panetti di droga rinvenuti, secondo questi ultimi, sui pescherecci italiani Antartide e Medinea. Cosa ...

