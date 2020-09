Higuain, esordio da dimenticare con l'Inter Miami: rigore sbagliato e rissa sfiorata (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Un esordio da incubo quello di Gonzalo Higuain in Mls . L'argentino, nuovo attaccante dell' Inter Miami , ha fatto il suo esordio nel campionato statunitense lasciando il segno nel peggiore dei ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Unda incubo quello di Gonzaloin Mls . L'argentino, nuovo attaccante dell', ha fatto il suonel campionato statunitense lasciando il segno nel peggiore dei ...

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Higuain, esordio da incubo in MLS: rigore sbagliato e sonora sconfitta - Pall_Gonfiato : #Higuain e l'esordio da incubo in MLS - DilectisG : RT @DiMarzio: #MLS, l'errore dal dischetto di #Higuain all'esordio con l'#InterMiami: il video - bigredmachinexx : RT @TuttoMercatoWeb: Esordio da incubo per Higuain in MLS: rigore fallito e sconfitta per 3-0 - DilectisG : RT @CalcioPillole: L’esordio da incubo di Gonzalo #Higuain in #MLS. L’ex #Juventus sbaglia un calcio di rigore ed il suo #InterMiami perde… -