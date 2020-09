Guerra: «Non critico chi stabilisce obbligo mascherina all’aperto. Ha un valore simbolico di allerta» (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico. In Italia i nuovi casi di Covid sono in aumento, tanto che stanno iniziando a riaprire i reparti Covid precedentemente dismessi e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Guerra, erò, definisce la situazione sotto controllo. «E’ sotto controllo. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora». Tocca anche l’argomento riapertura stadi. E’ legato a quello degli effetti delle riaperture graduali delle attività. «Tutte le riaperture ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Ranieri, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico. In Italia i nuovi casi di Covid sono in aumento, tanto che stanno iniziando a riaprire i reparti Covid precedentemente dismessi e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva., erò, definisce la situazione sotto controllo. «E’ sotto controllo. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora». Tocca anche l’argomento riapertura stadi. E’ legato a quello degli effetti delle riaperture graduali delle attività. «Tutte le riaperture ...

