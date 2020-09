Finocchi al forno cremosi | la ricetta light col formaggio!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 28 settembre 2020) Gli ingredienti Per questa saporita variazione sul tema del gratin, ti servono: quattro; sale, pepe, olio extravergine e latte quanto basta; 150 grammi di parmigiano reggiano; quanto basta di burro. La preparazione La preparazione di questo piatto buono e sostanzioso non porta via troppo tempo. In primo luogo si lavano e si puliscono icon cura, eliminando le parti spugnose e gli eventuali resti di terra. Fatto questo, si tagliano in quarti o a fettine, a seconda del gusto di ognuno. Se scegliete di tagliarli in quarti, vanno sbollentati in abbondante acqua salata, così da realizzare una precottura che poi si concluderà nel. Se invece hai scelto un taglio più fino, la scottatura si può anche tralasciare, perché in questo caso idovrebbero cuocere ...