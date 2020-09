Eliminati in Coppa di Portogallo: il presidente li costringe a tornare a piedi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Lusitania FC, una squadra portoghese di terza divisione, è stato eliminato al primo turno della Coppa nazionale dal Sao Joao de Ver e il presidente della squadra sconfitta, irritato dalla prestazione dei suoi giocatori, li ha costretti a tornare al proprio stadio a piedi, dopo aver chiesto all’autista del pullman di partire senza di loro. La distanza tra i due impianti – entrambi nell’area metropolitana di Oporto – è di circa cinque chilometri, che la rosa del Lusitania è stata costretta a percorrere a piedi mentre veniva registrata da diversi tifosi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Lusitania FC, una squadra portoghese di terza divisione, è stato eliminato al primo turno dellanazionale dal Sao Joao de Ver e ildella squadra sconfitta, irritato dalla prestazione dei suoi giocatori, li ha costretti aal proprio stadio a, dopo aver chiesto all’autista del pullman di partire senza di loro. La distanza tra i due impianti – entrambi nell’area metropolitana di Oporto – è di circa cinque chilometri, che la rosa del Lusitania è stata costretta a percorrere amentre veniva registrata da diversi tifosi. L'articolo ilNapolista.

napolista : Eliminati in Coppa di Portogallo: il presidente li costringe a tornare a piedi È successo al Lusitania, una squadra… - frankneapolitan : Nel 2010 l’Inter vinse il Triplete (unica in Italia), poi per 10 anni sono rimasti sotto il Napoli pur spendendo mo… - chalcio : Coppa Svizzera: Balerna-Monthey 1-2, neroazzurri eliminati da leoni giocando in 9 contro 11 - chalcio : Coppa Svizzera: Balerna-Monthey 1-2, neroazzurri eliminati da leoni giocando in 9 contro 11 - chalcio : Coppa Svizzera: Balerna-Monthey 1-2, neroazzurri eliminati da leoni giocando in 9 contro 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Eliminati Coppa Coppa Italia Promozione: Francavilla eliminato Tuttocampo Milan, per arrivare ai gironi di Coppa bisogna attraversare il Rio Ave

Giovedì il playoff di Europa League contro i portoghesi che hanno eliminato un Besiktas privo di 7 giocatori a causa del Covid ...

Raul Asencio è un nuovo giocatore del Pescara Calcio

L'attaccante classe '98 arriva dal Genoa, acquisito a titolo temporaneo. La squadra a lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia ...

Giovedì il playoff di Europa League contro i portoghesi che hanno eliminato un Besiktas privo di 7 giocatori a causa del Covid ...L'attaccante classe '98 arriva dal Genoa, acquisito a titolo temporaneo. La squadra a lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia ...