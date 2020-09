Coronavirus, 94 casi in più di ieri in Piemonte (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.918 (+42 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3446 (+5) Alessandria, 1633 (+0) Asti, 876 (+0) Biella, 2711 (+3) Cuneo, 2550 (+6) Novara, 14.185 (+19) Torino, 1302 (+3) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+6) provenienti da altre regioni.Altri 369 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.Il ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi l’Unità di Crisi della Regioneha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.918 (+42 rispetto a), così suddivisi su base provinciale: 3446 (+5) Alessandria, 1633 (+0) Asti, 876 (+0) Biella, 2711 (+3) Cuneo, 2550 (+6) Novara, 14.185 (+19) Torino, 1302 (+3) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+6) provenienti da altre regioni.Altri 369 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.Il ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 28/09/20 • Attualmente positivi: 50.323 • Deceduti: 35.851 (+16, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 225.19… - RaiNews : #Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore in Italia - RegLombardia : #LNews A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3. ????… - LucianoQuaranta : RT @Corriere: In Italia 1.494 nuovi positivi e 16 morti: l’ultimo bollettino - LucianoQuaranta : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 1.494 nuovi casi e 16 morti -