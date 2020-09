Concorso straordinario per la scuola: ecco date e modalità (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –Concorso straordinario per la scuola: scelte le date e le modalità di svolgimento. Si parte, come rende noto il ministero dell’Istruzione, il prossimo 22 ottobre con gli esami che, in maniera scaglionata, andranno avanti fino al 9 novembre. Sono 32mila le cattedre disponibili a fronte di circa 64mila domande, quasi 6mila di queste presentate solo in Campania. Le modalità di svolgimento: Previsto il distanziamento di sicurezza tra i candidati e misurazione della temperatura con termoscanner all’ingresso. Mentre, come da prassi, l’accesso sarà vietato per chi è sottoposto a misure di quarantena, o risulta avere sintomi febbrili o sintomatologia respiratoria. Per questi, al momento, non è stato disposto nessun tipo di prova ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –per la: scelte lee le modalità di svolgimento. Si parte, come rende noto il ministero dell’Istruzione, il prossimo 22 ottobre con gli esami che, in maniera scaglionata, andranno avanti fino al 9 novembre. Sono 32mila le cattedre disponibili a fronte di circa 64mila domande, quasi 6mila di queste presentate solo in Campania. Le modalità di svolgimento: Previsto il distanziamento di sicurezza tra i candidati e misurazione della temperatura con termoscanner all’ingresso. Mentre, come da prassi, l’accesso sarà vietato per chi è sottoposto a misure di quarantena, o risulta avere sintomi febbrili o sintomatologia respiratoria. Per questi, al momento, non è stato disposto nessun tipo di prova ...

