Città circolari | è Milano la più virtuosa in Italia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Economia circolare, circola da un po’ di tempo questo termine, ma forse non tutti sanno cosa significa. L’economia circolare è quell’economia basata sul riutilizzo delle risorse ed è rappresentabile graficamente da un cerchio suddiviso in cinque parti: Input sostenibili: utilizzo di input da fonti rinnovabili o da riutilizzo e riciclo; Condivisione sociale: ruolo del volontariato/piattaforme percondividere gliasset per ridurre lo spreco; Uso di beni come servizi: comprende modelli di business innovativi per offrire prodotti sotto forma di servizi; End of life (Riciclo/Recupero): soluzioni volte a preservare il valore di finevita di un bene e a riutilizzarlo; Estensione della vita dei prodotti: azioni volte ad aumentare la vita utile di beni e servizi. Una volta che il prodotto ha terminato il suo ciclo di vita rientra nel circolo come input ...