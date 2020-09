Calciomercato Lazio: Andreas Pereira vicino, piace Alderete per la difesa (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Lazio: il club biancoceleste è vicino ad Andreas Pereira, piace Alderete per la difesa. I dettagli Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio è vicina all’acquisto dal Manchester United di An-dreas Pereira, brasiliano con passaporto belga di 24 anni. Pereira dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Pereira è un giocatore dai piedi buoni e tatticamente piuttosto duttile. Può giocare trequartista, il suo ruolo naturale, ma anche seconda punta e all’occorrenza anche interno di centrocampo. Per la difesa, invece, si monitora il paraguaiano Omar Alderete, che gioca nel Basilea. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020): il club biancoceleste èadper la. I dettagli Secondo La Gazzetta dello Sport laè vicina all’acquisto dal Manchester United di An-dreas, brasiliano con passaporto belga di 24 anni.dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio.è un giocatore dai piedi buoni e tatticamente piuttosto duttile. Può giocare trequartista, il suo ruolo naturale, ma anche seconda punta e all’occorrenza anche interno di centrocampo. Per la, invece, si monitora il paraguaiano Omar, che gioca nel Basilea. ...

