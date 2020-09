Cade in un dirupo: salvato cercatore di funghi in Piemonte (Di lunedì 28 settembre 2020) Un cercatore di funghi è stato salvato nella notte dal soccorso alpino in Val Sermenza, nel Vercellese. Il 70enne, caduto in un dirupo, è stato recuperato dalle squadre dei soccorritori, che comprendevano anche un sanitario e alcuni componenti del soccorso alpino della guardia di finanza. Era salito alla propria baita all’Alpe Campello ma non era rientrato a casa: a dare l’allarme sono stati i familiari, che sono andati a cercarlo e lo hanno trovato un centinaio di metri a valle del sentiero dove era caduto. L’uomo, infortunato, è stato riportato sul sentiero e, in spalla, fino alla strada carrozzabile dove è stato consegnato all’autoambulanza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Undiè statonella notte dal soccorso alpino in Val Sermenza, nel Vercellese. Il 70enne, caduto in un, è stato recuperato dalle squadre dei soccorritori, che comprendevano anche un sanitario e alcuni componenti del soccorso alpino della guardia di finanza. Era salito alla propria baita all’Alpe Campello ma non era rientrato a casa: a dare l’allarme sono stati i familiari, che sono andati a cercarlo e lo hanno trovato un centinaio di metri a valle del sentiero dove era caduto. L’uomo, infortunato, è stato riportato sul sentiero e, in spalla, fino alla strada carrozzabile dove è stato consegnato all’autoambulanza.L'articolo Meteo Web.

superheroesrf : @AllenBarryReal inciampa contro una roccia e cade giù da un dirupo - zazoomblog : Tragico incidente perde il controllo dell’auto e cade in un dirupo: morto imprenditore - #Tragico #incidente #perde… - lodevodire : #quartogrado signorina giornalista se cade nel dirupo l assicurazione troverà mille motivi per non pagare...primo le scarpe da discoteca - GINA32451015 : RT @CrisciGloria: Bovino cade in un dirupo, salvato da elicottero Vigili fuoco - TotiGenova : RT @CrisciGloria: Bovino cade in un dirupo, salvato da elicottero Vigili fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dirupo Rieti, cane cade in un dirupo: soccorso e salvato dai vigili del fuoco dopo un complesso intervento Il Mattino Bergamo, ragazzo di 22 anni precipita in un dirupo: morto sul colpo

In provincia di Bergamo un ragazzo soli 22 anni, mentre era in cima a una montagna cade in un dirupo: morto sul colpo ...

Maltempo in tutta Italia, allagamenti e danni in Campania

Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare ...

In provincia di Bergamo un ragazzo soli 22 anni, mentre era in cima a una montagna cade in un dirupo: morto sul colpo ...Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare ...