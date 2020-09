Benevento, Insigne: “Lukaku è spaventoso già in tv, ma con l’Inter possiamo dire la nostra” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Benevento si prepara a sfidare l'Inter, mercoledì le Streghe debutteranno in casa per recuperare la sfida della prima giornata, saltata dopo le richieste nerazzurre di ritardare di una settimana l'inizio della nuova stagione. Roberto Insigne, attaccante dei campani, ha parlato in vista della sfida con il club meneghino."LUKAKU, CHE PAURA! "caption id="attachment 1028711" align="alignnone" width="1024" Roberto Insigne, getty images/caption"La nostra partenza è stata positiva, rimontare due reti non è mai facile ma abbiamo meritato. Si era già visto che stavamo bene nei primi venti minuti, avevamo sempre noi il controllo della palla". Il fratello di Lorenzo, ha poi parlato del suo ruolo in questa stagione: "È arrivato anche un giocatore esperto come Iago, ma io lotterò per dimostrare che sono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilsi prepara a sfidare l'Inter, mercoledì le Streghe debutteranno in casa per recuperare la sfida della prima giornata, saltata dopo le richieste nerazzurre di ritardare di una settimana l'inizio della nuova stagione. Roberto, attaccante dei campani, ha parlato in vista della sfida con il club meneghino."LUKAKU, CHE PAURA! "caption id="attachment 1028711" align="alignnone" width="1024" Roberto, getty images/caption"La nostra partenza è stata positiva, rimontare due reti non è mai facile ma abbiamo meritato. Si era già visto che stavamo bene nei primi venti minuti, avevamo sempre noi il controllo della palla". Il fratello di Lorenzo, ha poi parlato del suo ruolo in questa stagione: "È arrivato anche un giocatore esperto come Iago, ma io lotterò per dimostrare che sono ...

