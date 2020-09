Aurelio Visalli, il post (poi rimosso) di uno dei ragazzi: «Salvo da solo, nessuno si è buttato» (Di lunedì 28 settembre 2020) Polemiche dopo il messaggio e un video pubblicati e poi tolti su Facebook. Il sindaco di Milazzo invita tutti alla calma. E i familiari di Aurelio Visalli chiedono di fare chiarezza Leggi su corriere (Di lunedì 28 settembre 2020) Polemiche dopo il messaggio e un video pubblicati e poi tolti su Facebook. Il sindaco di Milazzo invita tutti alla calma. E i familiari dichiedono di fare chiarezza

