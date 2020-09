Tridico? Una questione di "dignità". Maria Giovanna Maglie, due parole per affondarlo (Di domenica 27 settembre 2020) Il problema non è lo stipendio del presidente dell'Inps. Il problema, spiega Maria Giovanna Maglie, è Pasquale Tridico in sé. Su Twitter, la caustica giornalista di simpatie sovraniste si sottrae alla indignazione generale per l'aumento di stipendio di Tridico, deciso la scorsa estate nel pieno dell'emergenza economica generata dal coronavirus che ha coinvolto anche lo stesso Istituto previdenziale. In tanti hanno chiesto le dimissioni di Tridico, ma la Maglie non si unisce al coro con un sottile, ma decisivo distinguo: "Non mi avrete nel furore retorico anticasta - spiega sorprendendo molti suoi follower -. Lo stipendio del presidente dell'Inps dovrebbe essere più o meno 250mila euro", quando lo stipendio pur aumentato si ferma a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Il problema non è lo stipendio del presidente dell'Inps. Il problema, spiega, è Pasqualein sé. Su Twitter, la caustica giornalista di simpatie sovraniste si sottrae alla indignazione generale per l'aumento di stipendio di, deciso la scorsa estate nel pieno dell'emergenza economica generata dal coronavirus che ha coinvolto anche lo stesso Istituto previdenziale. In tanti hanno chiesto le dimissioni di, ma lanon si unisce al coro con un sottile, ma decisivo distinguo: "Non mi avrete nel furore retorico anticasta - spiega sorprendendo molti suoi follower -. Lo stipendio del presidente dell'Inps dovrebbe essere più o meno 250mila euro", quando lo stipendio pur aumentato si ferma a ...

matteosalvinimi : ?? Il presidente dell’Inps si raddoppia lo stipendio? Incredibile arroganza, vergognosa irresponsabilità. In qualunq… - gaiatortora : Nella maggioranza nulla da dire su aumento stipendio tridico? Una parola,una posizione chesso' una spiegazione.#Inps #Tridico - alexbarbera : Per chi si fosse distratto. L’aumento dello stipendio di Tridico all’Inps viene da lontano, frutto di una vergognos… - GiorgioCarbon12 : RT @calandriniLT: ?? Sul caso #Tridico, #Conte non sapeva niente e #DiMaio chiederà chiarimenti, come se questo aumento di stipendio con eff… - fra_marro7 : RT @calandriniLT: ?? Sul caso #Tridico, #Conte non sapeva niente e #DiMaio chiederà chiarimenti, come se questo aumento di stipendio con eff… -