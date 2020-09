Stipendio triplicato, Tridico si giustifica: “Non ho deciso io” (Di domenica 27 settembre 2020) Caso Stipendio triplicato, il presidente Inps Pasquale Tridico si difende: “Non ho deciso io e non prenderò arretrati”. Conte vuole vederci chiaro Il giorno dopo la bufera esplosa sulla questione dell’aumento del suo Stipendio, il presidente Inps si difende in prima persona. In una lettera inviata al direttore di ‘Repubblica‘, il quotidiano che ha sollevato il… L'articolo Stipendio triplicato, Tridico si giustifica: “Non ho deciso io” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Caso, il presidente Inps Pasqualesi difende: “Non hoio e non prenderò arretrati”. Conte vuole vederci chiaro Il giorno dopo la bufera esplosa sulla questione dell’aumento del suo, il presidente Inps si difende in prima persona. In una lettera inviata al direttore di ‘Repubblica‘, il quotidiano che ha sollevato il… L'articolosi: “Non hoio” Corriere Nazionale.

